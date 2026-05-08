Kampf gegen Fluten auf Probe: Großer Schutzwall in Pieschen errichtet

Dresden - Generalprobe für den Ernstfall: Zu Übungszwecken und zur Überprüfung des Materials wurde Donnerstagvormittag an der Böcklinstraße in Pieschen ein Hochwasser-Schutzwall auf- und anschließend wieder abgebaut.

Dieser 1,85 Meter hohe Wasserschutzwall soll in Pieschen mögliche Fluten abhalten. © Eric Münch

Kommt die Flut, muss jeder Handgriff sitzen. Deshalb bauten 30 Mitarbeiter des Regiebetriebs eine zwölf Meter breite sowie 1,85 Meter hohe Straßenquerung über die Böcklinstraße auf. Diese soll im Hochwasserfall die Wassermassen aufhalten.

Zusätzlich wurde auf der bestehenden Hochwasserschutzmauer ein 80 Zentimeter hoher Schutzwall über eine Länge von 180 Metern bis zur Kötzschenbrodaer Straße installiert. "Mit über 800 Metern Länge ist diese Strecke der längste durchgängige mobile Verbau in den Dresdner Hochwasserschutzanlagen", erklärt Christina Schenk (48).

Die Leiterin des Regiebetriebs erläutert: "Der Probeaufbau schult die Mitarbeiter im Umgang mit den Elementen. Sie sollen alle Funktionen und Handgriffe fachgerecht und schnell ausführen können." Damit könne im Ernstfall ein "sicheres und überlegtes Handeln" gewährleistet werden.

Außerdem lasse sich bei den Übungen feststellen, ob Material oder Technik Mängel aufweisen. "Bis auf Kleinigkeiten, wie einige Schrauben, die ersetzt werden müssen, blieb der Spaß bis zum Schluss nicht auf der Strecke - auch wenn alle gut durchnässt waren." Gegen 13 Uhr waren die Flut-Elemente wieder in den Containern verstaut, die Übung beendet.