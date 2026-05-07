Polizei nimmt Tuning-Fans ins Visier

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Die Dresdner Polizei macht in dieser Woche Jagd auf getunte Fahrzeuge. In den vergangenen Tagen wurden bereits Hunderte Autos kontrolliert.

Von Jakob Anders

Dresden - Röhrende Motoren, höher- oder tiefergelegte Karossen, getönte Scheinwerferhauben: Jahr für Jahr geht die Dresdner Polizei auf Jagd nach illegal getunten Fahrzeugen und schult damit gleichzeitig das Know-how der Beamten. Mittwoch wurden unter dem Motto "Tuningkontrolle - Respekt durch Rücksicht" Fahrzeuge am Georgplatz in der Dresdner Altstadt aus dem Verkehr gezogen.

Ole Stey (16) hat seine Simson selbst auf Vordermann gebracht. Zwei Mängel wurden entdeckt, aber der junge Biker durfte weiterfahren.
Ole Stey (16) hat seine Simson selbst auf Vordermann gebracht. Zwei Mängel wurden entdeckt, aber der junge Biker durfte weiterfahren.  © Petra Hornig

Ins Visier der Beamten geriet Nele Schellknecht (20) im schwarzen BMW. Schon von Weitem habe sie die Polizei gesehen: "Ich komme eh gerade aus der Werkstatt und das ist ein Firmenwagen", berichtet die Studentin entspannt ehe sie weiterfahren durfte.

Kritischer wurden die Beamten bei Simson-Fahrer Ole Stey. Der 16-Jährige hat die fahrunfähige Maschine zur Jugendweihe von seinen Eltern bekommen, alles selbst auf Vordermann gebracht und dadurch seine Leidenschaft fürs Schrauben entdeckt:

"Den Gurt für den Sozius fand ich nicht so cool und hab ihn abgemacht. Außerdem muss der Spiegel drei Zentimeter weiter von der Fahrzeugmitte weg."

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Bereits seit Montag läuft die "Tuningkontrolle" im gesamten Revier der Dresdner Polizeidirektion, von Riesa bis Sebnitz. Hunderte Fahrzeuge wurden bereits kontrolliert.

Stephan Schulz (45), Leiter der Verkehrspolizei-Inspektion: "Es geht um persönliche Leidenschaft und technischer Innovation, aber dies muss eben mit den Regeln unseres Straßenverkehrs einhergehen."

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Mit Taschenlampe leuchtet ein Polizist am Georgplatz unter das Auto.
Mit Taschenlampe leuchtet ein Polizist am Georgplatz unter das Auto.  © Petra Hornig
Seit Montag bis inklusive Freitag werden getunte Fahrzeuge wie hier am Georgplatz aus dem Verkehr gewunken.
Seit Montag bis inklusive Freitag werden getunte Fahrzeuge wie hier am Georgplatz aus dem Verkehr gewunken.  © Petra Hornig
Nichts zu Schulden kommen lassen hat sich die 20-jährige Studentin Nele Schellknecht.
Nichts zu Schulden kommen lassen hat sich die 20-jährige Studentin Nele Schellknecht.  © Petra Hornig

Bis Freitag: Dresdner Polizei nimmt Tuning-Fans ins Visier

Manches getunte Auto sei dabei von Weitem zu erkennen, manches zu hören. Aber auch der Blick in den Motorraum eines erstmal unauffälligen Fahrzeugs könne "unerlaubte oder nicht zugelassen Modifikationen" zum Vorschein bringen.

Bis inklusive Freitag kontrolliert die Polizei an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet und Umland.

Titelfoto: Bildmontage/Petra Hornig (2)

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