Jubel in der Neustadt! Dresdner Friseur gehört zu den besten des Landes

Dresden - In der Dresdner Neustadt knallten die Korken. Denn der Friseur "Director's Cut" erhält eine ganz große Auszeichnung. Der Salon gehört zu den besten des Landes.

Christoph Steinigen hatte sich beim Wettbewerb „TOP Salon – The Challenge 2025“ von TOP HAIR, dem führenden Fachmagazin der Friseurbranche in der Kategorie „Digitale Business“ beworben. Mit Erfolg.

Allein durch diese Nominierung gehört der Friseursa zu den besten 15 in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Einem Dresdner Salon ist das jetzt gelungen. Der "Director's Cut" von Inhaber Christoph Steinigen hat eine Nominierung bekommen, die absolut nicht alltäglich ist. "Wir sind offiziell nominiert für den renommierten TOP Salon Award 2025 – ein wahrer Ritterschlag in unserer Branche", freut sich Christoph Steinigen, der seit 2002 seinen Salon auf der Rothenburger Straße betreibt.

Friseure gibt es etliche, sich unter dieser Masse abzuheben, ist also gar nicht so einfach. Und wenn das einer deutschlandweit schafft, ist es schon sehr besonders.

"Dass wir im Bereich der Digitalisierung so weit vorn sind, ist keine Selbstverständlich." Steinigen hat aus einer Not eine Tugend gemacht. "Wie alle Friseure litten auch wir unter spontanen Absagen der Kunden. Unser immer teurer werdendes Personal hat also Leerlauf, der uns Betreibern richtig teuer zu stehen kommt."

Also hat Steinigen ein digitales Termin-Management System eingeführt, dass die Kunden automatisiert ihre Termine verwalten und managen lässt. Jeder Kunde bekommt frühzeitig Erinnerungen an den Termin, sodass Absagen nicht mehr kurz vor knapp kommen.

Außerdem wird bei Online-Terminbuchungen auch die Zahlung direkt fällig, was eine geringere Ausfallquote schafft. Und wenn es dann doch zu Ausfall kommt, ist der wenigstens bezahlt. Sogar Trinkgeld kann man digital mit dem Handy zahlen.