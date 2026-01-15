Umweltschützer bemängeln Wassermangel in der Elbe

Dresden - Die Elbe steckt in der Dauer-Dürre: Im vergangenen Jahr führte der Fluss fast durchgehend Niedrigwasser - vom Frühjahr über den Sommer bis in den Herbst.

Die sogenannten Hungersteine an der Elbe sind im vergangenen Jahr nicht selten zu sehen gewesen. © Thomas Türpe

Selbst der Winter konnte die Wasserstände nicht retten. Experten sprechen inzwischen von chronischem Wassermangel. Und eine Besserung ist nicht in Sicht.

Eine aktuelle Auswertung des sächsischen Naturschutz-Bundes (BUND) zeigt, dass die für die Schifffahrt notwendige Mindesttiefe von 1,40 Metern seit Ende Februar - mit einer Ausnahme von zwei Wochen - nicht erreicht wurde.

"Selbst eine Tiefe von einem Meter wurde über viele Monate unterschritten. Von den langjährigen Mittelwasserständen ist die Elbe weit entfernt", heißt es in einer Mitteilung.

Schuld daran sei unter anderem, dass sich der Fluss durch Begradigung und Einengung immer tiefer ins Flussbett eingegraben hat und dadurch der Wasserspiegel gesunken sei.

"Der Klimawandel hat die Elbe fest im Griff - zehn Monate Niedrigwasser gehören zur neuen Realität", warnt BUND-Landes-Chef Felix Ekardt (53).