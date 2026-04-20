Comödie lässt die Puppen tanzen: Premiere des Musicals "Villa Sonnenschein"

Dresden - Um Liebesleid und Intrigen im Altersheim dreht sich alles in der Musical-Komödie "Villa Sonnenschein". Der Clou: Während die Senioren "echt" sind, agieren Heimleitung und Pflegepersonal als lebensgroße Muppet-Puppen. Zusammen sorgen sie für quirliges Vergnügen mit jeder Menge "Sesamstraßen"-Flair in der Comödie Dresden . Die bejubelte Premiere war am Freitag.

Die Heimleitung und das Pflegepersonal wird von lebensgroßen Muppet-Puppen gespielt. © Robert Jentzsch

In der "Villa Sonnenschein" geht's ziemlich trist zu: Die Bewohner Hubert (Roland Florstedt), die einstige Sanges-Diva Carlotta (Cornelia Drese) und Rollator-Gustel (Astrid Schulz) werden eher verwahrt als betreut. Sie dämmern in ihren jahrzehntealten Erinnerungen, antworten auf die Frage: "Wie kann ich Ihnen behilflich sein?" mit "Erschieß mich!" und singen das Lied "Angst vorm Tod".

Die Stimmung ist also mies, das merkt der neue Zivi Felix (seine Puppe wird von Louis Dietrich geführt) sofort.

Ebenso schnell verguckt er sich in die Leichenbestatter-Azubine Melanie (Loena Dehmelt), Tochter der rigorosen Heimleiterin Mechthild (Charlotte Heinke). Die hegt mit dem schmierigen Dr. Mathieu (Benjamin Sommerfeld) profitgierige Pläne mit den ruhigzustellenden "Insassen".

Zu Felix' Verdruss ist Melanie hingerissen von den Avancen des eitlen Chefarztes (der schreiend-komischer Publikumsliebling wird). Die Senioren müssen neuen Lebensmut fassen, um ihm und sich selbst zu helfen. Dabei sorgen sie für tränenziehende Momente und ein rührendes Happy-End.