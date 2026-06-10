Kleine Bühnenstars für das Musical "Emil und die Detektive" gesucht

Dresden - Die Dresdner Operette sucht junge Sänger (9 bis 17 Jahre) für das Musical "Emil und die Detektive", das in der kommenden Spielzeit am 2. Juli 2027 Premiere feiert.

Für das Musical "Emil und die Detektive" sucht die Operette junge Sänger. (Symbolfoto) © 123RF

Die Inszenierung basiert auf dem Kinderbuchklassiker von Erich Kästner und erzählt die Geschichte von Emil und seiner Bande, die in Berlin einen Dieb jagen.

Gemeinsam mit professionellen Künstlern werden die jungen Darsteller wichtige Rollen, aber auch Hauptfiguren (u.a. Emil Tischbein, Pony Hütchen, Kleiner Dienstag) übernehmen.

Gesucht werden Kinder und Jugendliche, die selbstbewusst spielen, singen und Bühnenpräsenz entwickeln. Erfahrungen im Chor, Instrumentalunterricht oder auf der Bühne sind willkommen, aber keine Voraussetzung.