Was ist Freundschaft? Teenager erzählen ihre Geschichten in einem Theaterstück

Dresden - Freunde und Freundinnen sind sozialer Kitt - auch für junge Menschen, die aktuellen Studien zufolge von gestiegenen Einsamkeitsgefühlen betroffen sind. Die Bedeutung von Freundschaft spürt die Dresdner Theaterakademie (TAK) des Theaters Junge Generation (tjg.) nach: "When I'm with you" ist eine Stückentwicklung von Stephan Mahn und jugendlichem Ensemble.

Die zwölf Dresdner Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren haben das Stück selbst erarbeitet. © Klaus Gigga

Zehn Mädchen und zwei Jungs sind es, die das Stück zusammen entwickelt haben. Zu Beginn legen sie ihre Smartphones weg, und erzählen persönliche Geschichten von den unterschiedlichsten Facetten der Freundschaft, auf schlichter Bühne unter bunten, digitalen Projektionen.

"Nette Leute findet man viele, echte Freunde nicht", heißt es einmal. Wie entstehen Freundschaften, was halten sie aus, wann und wieso zerbrechen sie? Erleben Männer sie anders als Frauen? Was, wenn Streit oder Tod zuschlagen, die Liebe sich einmischt? Und wie ging es den Vätern und Großvätern damit?

Viele spannende Fragen für kluges, rasantes kollektives Erzählen. Allein das dauerhaft genutzte Wort "Freund*innenschaft" nervt. Reden 15-Jährige wirklich so?