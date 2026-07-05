Coole Aktion in Dresden: Hier gibt's am Montag Eis für nur einen Euro
Dresden - Wo gibt's heute noch ein Eis für einen Euro? Bei Haselbauer in Dresden. Pünktlich zum Ferienstart schmilzt dort nicht nur das Eis, sondern auch der Preis.
Kinder, Schüler, und Studenten bekommen den berühmten Haselbauer-Klassiker in der Muschelwaffel am Montag von 11 bis 14 Uhr für gerade einmal einen Euro – statt regulär 3,50 Euro.
Die Idee kam Betreiber Max Rothe (39) mit Blick auf den Ferienbeginn. "Wir bieten sonst auch immer Kindereisbecher an. Zum Ferienstart dachten wir: Machen wir einfach mal eine Aktion für Kinder und Jugendliche, sodass wirklich jeder mal in den Genuss unseres Traditionseises kommen kann."
Große Hürden soll es dabei nicht geben. "Bei Grundschülern sieht man das ja meistens an der Größe", schmunzelt Rothe. "Wer hat, kann auch ein Schülerticket vorzeigen, und Studenten haben ja sowieso ihren Ausweis."
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Betreiber hat eine klare Vision: "Wir wollen den Leuten unser Traditionseis wieder näherbringen"
Für den neuen Betreiber steckt hinter der Aktion aber noch mehr als nur ein Schnäppchen. "Wir wollen den Leuten unser Traditionseis wieder näherbringen und diese Tradition wieder aufgreifen. Das war die Idee."
Denn Haselbauer ist längst mehr als nur eine Eisdiele. Seit 1949 gehört das luftige Eis in der Muschelwaffel fest zu Dresden, die Geschichte der Marke reicht sogar bis ins Jahr 1912 zurück.
Seit April dieses Jahres führt Rothe den traditionsreichen Pavillon am Külz-Ring weiter – am Originalrezept hat sich bis heute nichts geändert.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Instagram/haselbauer_dresden