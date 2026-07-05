Coole Aktion in Dresden: Hier gibt's am Montag Eis für nur einen Euro

Dresden - Wo gibt's heute noch ein Eis für einen Euro? Bei Haselbauer in Dresden . Pünktlich zum Ferienstart schmilzt dort nicht nur das Eis, sondern auch der Preis.

Wenn das mal keine schöne Überraschung zum Ferienstart ist - Kinder, Schüler und Studenten können sich freuen! © Fotomontage/Screenshot/Instagram/haselbauer_dresden

Kinder, Schüler, und Studenten bekommen den berühmten Haselbauer-Klassiker in der Muschelwaffel am Montag von 11 bis 14 Uhr für gerade einmal einen Euro – statt regulär 3,50 Euro.

Die Idee kam Betreiber Max Rothe (39) mit Blick auf den Ferienbeginn. "Wir bieten sonst auch immer Kindereisbecher an. Zum Ferienstart dachten wir: Machen wir einfach mal eine Aktion für Kinder und Jugendliche, sodass wirklich jeder mal in den Genuss unseres Traditionseises kommen kann."

Große Hürden soll es dabei nicht geben. "Bei Grundschülern sieht man das ja meistens an der Größe", schmunzelt Rothe. "Wer hat, kann auch ein Schülerticket vorzeigen, und Studenten haben ja sowieso ihren Ausweis."