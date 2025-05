20-Jähriger klingelt an Tür und verletzt Mann mit Hammer: Beschuldigter in U-Haft

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen noch am selben Abend vorläufig fest. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der 20-Jährige soll gemeinsam mit seinem 21 Jahre alten Kumpanen am Montagabend gegen 21.15 Uhr vor der Tür eines Ukrainers (33) an der Pillnitzer Straße in der Dresdner Altstadt gestanden haben.

Die beiden hätten die Absicht gehabt, den 33-Jährigen zu verletzen. Doch nicht der Ukrainer öffnete die Tür, sondern ein 42-jähriger Deutscher. Er war ein Freund des Ukrainers, der sich gerade in der Wohnung aufhielt.

Anschließend soll der 20-jährige Beschuldigte versucht haben, dem 42-Jährigen mit einem Hammer auf den Kopf zu schlagen. Glücklicherweise konnte dieser den Schlag abwehren und wurde nur an der Schulter verletzt.

Das Opfer konnte danach die Tür wieder schließen.