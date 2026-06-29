25-Jähriger steigt mit fremdem E-Bike aus Eurocity: Zugbegleiterin reagiert sofort

Dresden - Die Bundespolizei hat dank einer aufmerksamen Zugbegleiterin einen dreisten E-Bike-Dieb festnehmen können.

Der Langfinger entwendete das hochwertige E-Bike aus einem Eurocity. (Archivfoto) © Robert Michael/dpa

Der 25-Jährige stahl das hochwertige 6000-Euro-Bike am Samstag gegen 14 Uhr aus dem Fahrradabteil eines Eurocitys. Beim Halt im Dresdner Bahnhof Neustadt verließ er den Zug samt Beute.

Doch die Rechnung hatte er nicht mit einer achtsamen Zugbegleiterin gemacht, die den tschechischen Staatsangehörigen am Bahnsteig beobachtete und die Bundespolizei informierte.

Infolge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann gegen 14.40 Uhr im Dresdner Hauptbahnhof gestellt werden - allerdings ohne das Diebesgut.

Im Laufe der polizeilichen Kontrolle verriet er den Abstellort des Rades, welches er in einer nahe gelegenen Seitenstraße angeschlossen hatte.

Die entwendete Satteltasche sowie die Trinkflasche des Opfers hatte der Langfinger in einem Müllcontainer entsorgt.