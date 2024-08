28 Flüchtlinge in Lkw eingeschleust: Anklage gegen Duo erhoben

Die Geschleusten waren auf der Ladefläche eines Sattelzugs hinter Weinflaschen versteckt worden. © Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

Die beiden wurden am 30. März erwischt, wie sie 28 Flüchtlinge unter erbärmlichsten Bedingungen ins Land schleusten, sitzen seitdem in U-Haft.

Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern vor dem Landgericht erhoben.

Die S173 ist in Hellendorf nur für 7,5 Tonnen zugelassen, da fiel ein Mercedes-Sattelzug mitten in der Nacht schnell auf: Kaum war die Klappe geöffnet, stellten Bundespolizisten Uringeruch fest. Die 28 Syrer, Ägypter und Iraker auf der Ladefläche mussten ihre Notdurft in Flaschen verrichten, die Lüftung war defekt.

Für 2800 Euro versprochenen Lohn sollen die beiden Türken die Flüchtlinge hinter einer Ladung georgischen Weins versteckt ins Land geschleust zu haben.

"Die hinter Weinflaschen versteckten Personen sollen zudem während der Fahrt ungesichert und auch aufgrund im Laderaum vorhandener scharfkantiger Gegenstände einer Lebensgefahr ausgesetzt gewesen sein", so Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt (49).