58-Jährige auf Parkplatz sexuell belästigt: Täter sprach noch weitere Frauen an

Weinböhla - Auf einem Parkplatz in Weinböhla wurde eine 58 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In Weinböhla wurden mehrere Frauen sexuell belästigt. Die Polizei sucht nach dem Mann. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, wurde die Frau von einem Unbekannten am Donnerstag gegen 17.10 Uhr an der Dresdner Straße angesprochen, als sie gerade in ihrem Skoda saß.

Er gab an, Unterschriften zu sammeln und reichte der 58-Jährigen dafür ein Klemmbrett. Dann berührte er die Frau unsittlich.

Sie rief daraufhin laut, dass er verschwinden solle, was er auch tat. Später sprach er jedoch weitere Frauen auf demselben Parkplatz an.

Der Mann war etwa 1,75 Meter groß, von schlanker Gestalt und hatte einen gebräunten Teint. Er war ungefähr 30 Jahre alt. Seine schwarzen Haare trug er nach hinten gekämmt.

Außerdem trug der Unbekannte einen Vollbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze.