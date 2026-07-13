Am helllichten Tag: Mann in Dresden mit Pistole bedroht

Dresden - Mitten am sommerlichen Samstag wurde ein 58-jähriger Mann in Dresden mit einer Pistole bedroht.

Die Polizei fand in der Wohnung des Täters die mutmaßliche Tatwaffe - eine Gasdruckpistole. (Archivbild) © dpa/Sebastian Kahnert

Der 58-Jährige war mittags gegen 13.45 Uhr auf der Rothhäuser Straße im Stadteil Strehlen unterwegs, als der Täter (38) eine Pistole aus seiner Bauchtasche hervorholte und diese auf den Geschädigten hielt.

Der Bedrohte reagierte unverzüglich und alarmierte die Polizei.