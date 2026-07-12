Mann will mit neuen Bekanntschaften was trinken gehen, doch die haben nichts Gutes mit ihm vor

Dresden - Am frühen Freitag- und Samstagmorgen kam es in Dresden zu zwei Raubüberfallen, bei denen Opfern auf üble Weise das Handy geklaut wurde.

Im Bereich Großer Garten wurde das Handy eines 32-Jährigen von zwei Männern geraubt. (Symbolfoto/Archivfoto) © Bildmontage: Amac Garbe, 123RF/vadish

Am Samstag lernte ein 32-Jähriger zwischen 5 und 6 Uhr im Bereich des Großen Gartens zwei Unbekannte auf der Straße kennen und wollte mit ihnen etwas trinken gehen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Auf dem Weg dorthin fragte das Duo den Kolumbianer, ob er Bargeld einstecken habe. Als er verneinte, schlugen beide gemeinsam auf ihn ein und entwendeten sein Smartphone im Wert von 1200 Euro.

Anschließend machten sich die Täter aus dem Staub. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Einen ähnlichen Vorfall erlebte eine 18-Jährige am Freitagmorgen zwischen 3.15 Uhr und 3.20 Uhr in der Äußeren Neustadt.

Die junge Frau wurde auf der Rothenburger Straße von zwei anderen Frauen (18 und 21) angegriffen und zu Boden gebracht. Daraufhin raubten sie das Handy der 18-Jährigen und flüchteten.