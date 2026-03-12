Aggressiver Randalierer im Hauptbahnhof: Polizei findet Waffen und illegale Böller

Dresden - Am Mittwochnachmittag musste die Bundespolizei im Dresdner Hauptbahnhof einen aggressiven Mann stoppen, der mit einer Schreckschusswaffe, einem Messer und illegaler Pyrotechnik unterwegs war. Einige Stunden später kam es zu einem weiteren Einsatz.

Für die Bundespolizei gab es am Mittwoch alle Hände voll zu tun. (Archivfoto) © Bundespolizei

Gegen 15.10 Uhr wurden Beamte der Bundespolizei auf eine gewaltsame Auseinandersetzung im Hauptbahnhof aufmerksam.

Ein 29-jähriger Deutscher war mit einem 28-jährigen Sicherheitsmitarbeiter einer Einkaufsfiliale in Streit geraten.

Laut Polizei verhielt sich der Mann äußerst aggressiv, sowohl verbal als auch körperlich. Dabei beleidigte er die anwesenden Sicherheitsmitarbeiter "rassistisch und ehrverletzend".

Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, brachten ihn die Beamten schließlich zur Dienststelle. Bei der anschließenden Kontrolle machten sie eine brisante Entdeckung.

In seinem Rucksack befanden sich ein griffbereites Einhandmesser sowie eine Schreckschusspistole mit geladenem Magazin. Außerdem führte der Mann 40 illegale Böller der Kategorie F4 mit sich. Da er über keinen erforderlichen Waffenschein verfügte, stellten die Beamten sämtliche Gegenstände sicher.

Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung sowie Verstößen gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz ermittelt.