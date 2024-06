29.06.2024 21:59 6.131 Alarm in der Dresdner Innenstadt! Mann bedroht Passanten mit Messer

Am heutigen Freitagmittag bedrohte ein 32-Jähriger Passanten am Wiener Platz. Am Abend wurde er vorläufig festgenommen.

Von Chris Pechmann

Dresden - An einem Dresdner Platz drohte er, am anderen wurde er geschnappt! Am heutigen Samstagmittag hat ein Mann (32) mehrere Passanten mit einem Messer im Bereich des Wiener Platzes bedroht. Gegen 12.10 Uhr soll der 32-Jährige mehrere Passanten am Wiener Platz bedroht haben. © Christian Juppe Laut Polizei flüchtete der Mann im Anschluss in unbekannte Richtung. Dresdner Beamte suchten daraufhin mit zehn Streifenwagen nach dem Messer-Schwinger - vergeblich! Am frühen Abend, gegen 18.10 Uhr, entdeckten Einsatzkräfte der Gruppe "Innenstadt" den tobenden Tatverdächtigen weiter nördlich in der Nähe des Dippoldiswalder Platzes. An einem klärenden Gespräch hatte der Wüterich jedoch anscheinend kein Interesse und bewarf die Polizisten unter anderem mit Biergläsern. Pfefferspray stoppte den 32-Jährigen schließlich. Beamte nahmen ihn vorläufig fest. In seiner Tasche hatte er ein Messer einstecken, das er jedoch nicht erneut zückte. Polizisten schnappten sich den Messer-Schwinger am Abend am Dippoldiswalder Platz. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Sachbeschädigung ermittelt.

