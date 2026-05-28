Anwohner wird durch Einbruch in Dresdner Neustadt geweckt, dann wird es brutal

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Am Mittwochmorgen gab es in der Dresdner-Neustadt einen Wohnungseinbruch. Dabei wurde ein Bewohner attackiert.

Von Anne-Sophie Mielke

Dresden - Brutale Attacke in der Nacht: In der Äußeren Neustadt wurden Einbrecher von einem Anwohner erwischt. Die Kriminellen griffen den Mann daraufhin an.

An der Sebnitzer Straße sind Unbekannte in eine Wohnung eingebrochen. (Archivbild)
An der Sebnitzer Straße sind Unbekannte in eine Wohnung eingebrochen. (Archivbild)  © Ove Landgraf

Die unbekannten Täter waren am Mittwochmorgen gegen 5.45 Uhr über ein offenes Fenster in die Erdgeschosswohnung an der Sebnitzer Straße eingestiegen.

Sie planten wohl, einiges mitgehen zu lassen - ein Reisekoffer war für das Diebesgut schon bereitgelegt.

Doch die kriminelle Tat wurde von einem Bewohner unterbrochen, der durch die Einbrecher geweckt worden war.

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Um zu entkommen, schlugen die Täter dem Mann mehrfach ins Gesicht und türmten anschließend durch die Tür.

Dabei hatten sie mehrere geklaute Geldkarten. Die Dresden Polizei ermittelt jetzt wegen des Einbruchs in die Wohnung und des räuberischen Diebstahls.

Titelfoto: Ove Landgraf

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