Fenster zerschlagen: Einbruch in Freitaler Arztpraxis - Polizei sucht Zeugen
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Freital - In der Nacht zu Sonntag wurde in Freital in eine Arztpraxis eingebrochen - die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, verschafften sich Unbekannte gegen 0.30 Uhr Zutritt zu der Praxis in der Glück-Auf-Straße.
Dabei schlugen sie eine Fensterscheibe ein und entwendeten unter anderem einen Medikamentenkoffer im Wert von rund 500 Euro.
Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1000 Euro geschätzt.
Nun bittet die Polizei um Hilfe: Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der (0351) 483 22 33 zu melden.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa