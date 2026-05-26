Fenster zerschlagen: Einbruch in Freitaler Arztpraxis - Polizei sucht Zeugen

Freital - In der Nacht zu Sonntag wurde in Freital in eine Arztpraxis eingebrochen - die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer kann Angaben zu den Tätern machen? (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, verschafften sich Unbekannte gegen 0.30 Uhr Zutritt zu der Praxis in der Glück-Auf-Straße.

Dabei schlugen sie eine Fensterscheibe ein und entwendeten unter anderem einen Medikamentenkoffer im Wert von rund 500 Euro.

Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1000 Euro geschätzt.