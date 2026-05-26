"Halt die Schnauze, sonst ...": Mann hantiert mit Messer im Regionalzug

Dresden - Mehrere Vorfälle an den Dresdner Bahnhöfen hielten die Bundespolizeiinspektion am Pfingstwochenende ordentlich auf Trab. Insbesondere die Bedrohung in einem Zug, wo ein Mann mit einem Messer hantierte, erforderte ein schnelles Eingreifen.

Die Bundespolizei hat an den Dresdner Bahnhöfen über Pfingsten ordentlich zu tun gehabt. (Symbolfoto) © dpa/Sven Hoppe

Zunächst fassten die Beamten am Freitagmorgen einen vermeintlichen Belgier, der mit einem Zug aus Prag kam. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Mann um einen Kosovaren, der mit einem internationalen Haftbefehl wegen schweren Raubes gesucht wurde. Der 40-Jährige kam in die JVA.

Einen Tag später entdeckte eine Streife bei einem 31-jährigen Tschechen, der ebenfalls mit dem Zug aus Prag kam, ein verbotenes Einhandmesser. Dieses wurde eingezogen und ein Verfahren eingeleitet.

In der Nacht zu Pfingstsonntag kontrollierten Beamte eine Gruppe an der Haltestelle Dresden-Industriegelände. Bei einem 34-Jährigen fanden sie Crystal Meth und erkannten, dass gegen ihn zwei Haftbefehle und sechs Aufenthaltsermittlungen vorlagen.

Weil der Mann eine Geldstrafe von 560 Euro nicht zahlen konnte, ging es für ihn für 32 Tage in die Dresdner JVA.