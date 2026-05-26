"Halt die Schnauze, sonst ...": Mann hantiert mit Messer im Regionalzug
Dresden - Mehrere Vorfälle an den Dresdner Bahnhöfen hielten die Bundespolizeiinspektion am Pfingstwochenende ordentlich auf Trab. Insbesondere die Bedrohung in einem Zug, wo ein Mann mit einem Messer hantierte, erforderte ein schnelles Eingreifen.
Zunächst fassten die Beamten am Freitagmorgen einen vermeintlichen Belgier, der mit einem Zug aus Prag kam. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Mann um einen Kosovaren, der mit einem internationalen Haftbefehl wegen schweren Raubes gesucht wurde. Der 40-Jährige kam in die JVA.
Einen Tag später entdeckte eine Streife bei einem 31-jährigen Tschechen, der ebenfalls mit dem Zug aus Prag kam, ein verbotenes Einhandmesser. Dieses wurde eingezogen und ein Verfahren eingeleitet.
In der Nacht zu Pfingstsonntag kontrollierten Beamte eine Gruppe an der Haltestelle Dresden-Industriegelände. Bei einem 34-Jährigen fanden sie Crystal Meth und erkannten, dass gegen ihn zwei Haftbefehle und sechs Aufenthaltsermittlungen vorlagen.
Weil der Mann eine Geldstrafe von 560 Euro nicht zahlen konnte, ging es für ihn für 32 Tage in die Dresdner JVA.
Mann hantiert im Zug mit Messer und beleidigt Fahrgast
Besonders brenzlig wurde es am Sonntagmittag in einem Regionalzug aus Leipzig. Ein 64-Jähriger zerschnitt mit einem Messer seine Kleidung und entblößte seinen Oberkörper. Als ein Fahrgast (33) den Mann darauf hinwies, dass Feuerzeuge in der Bahn verboten sind, rastete dieser aus.
Er beschimpfte den 33-Jährigen mit den Worten "Halt die Schnauze, sonst hau ich dir auf die Fresse". Am Neustädter Bahnhof nahmen Polizisten den 64-Jährigen fest und kassierten Messer und Werkzeuge ein.
Ein letzter beunruhigender Vorfall erforderte am späten Abend des Pfingstsonntag die Aufmerksamkeit der Beamten. Zwei ukrainische Jugendliche waren gegen 22.50 Uhr am Wiener Platz vor dem Hauptbahnhof in einen Streit geraten.
Der Grund: Eine 16-Jährige hatte ein Video für eine Social-Media-Plattform gefilmt, woraufhin eine 17-Jährige von ihr aggressiv forderte, damit aufzuhören. Die 17 Jahre alte Teenagerin stürzte infolge des Streits und verletzte sich dabei leicht. Die Landespolizei Sachsen hat den Fall übernommen.
Titelfoto: dpa/Sven Hoppe