Auf der Baustelle geklaut: Ein Steindieb bei der Arbeit

Dresden - Nicht jeder fleißige Handwerker sorgt immer für Begeisterung. So beobachteten Zeugen, wie ein Mann (47) im Schönfelder Hochland kiloweise Steine in sein Auto lud. Lange hatte er keine Freude an dem Diebesgut.

Fleißig packte der Dieb (47) Hunderte Steine in seinen Kofferraum. © Stefan Häßler

Mit einem Opel Astra war der Dresdner in dieser Woche an die Baustelle am Rossendorfer Ring gefahren, packte anschließend 500 Granitpflastersteine in den Wagen.

Als die Zeugen hinzukamen, suchte er einfach das Weite. Sein Pech: Die Zeugen hatten sein Auto fotografiert.

Über das Kennzeichen kam die Polizei schnell zur Adresse des Mannes in der Radeberger Vorstadt. Wenig später kam es zur Hausdurchsuchung.

Dort fanden die Ermittler dann auch die Steine, die laut Polizei einen Wert von 500 Euro hatten.