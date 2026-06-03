Auf Lovescammer hereingefallen: Dresdnerin verliert 115.000 Euro

Dresden - Ein bitterer Liebesbetrug hat eine Dresdnerin um stolze 115.000 Euro gebracht.

Die Dame bemerkte erst ein halbes Jahr später den Betrug. (Symbolfoto) © 123RF/peopleimages12

Wie die Polizei mitteilte, hat die 72-Jährige vor etwa einem halben Jahr einen Mann über ein Dating-Portal kennengelernt. Seitdem hatte sie mit ihm über Social Media regelmäßigen Kontakt.

Der Unbekannte, der sich angeblich in China aufhielt, erzählte der Dame von Existenznöten und bettelte sie immer wieder um Geld an.