Auf Lovescammer hereingefallen: Dresdnerin verliert 115.000 Euro
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Dresden - Ein bitterer Liebesbetrug hat eine Dresdnerin um stolze 115.000 Euro gebracht.
Wie die Polizei mitteilte, hat die 72-Jährige vor etwa einem halben Jahr einen Mann über ein Dating-Portal kennengelernt. Seitdem hatte sie mit ihm über Social Media regelmäßigen Kontakt.
Der Unbekannte, der sich angeblich in China aufhielt, erzählte der Dame von Existenznöten und bettelte sie immer wieder um Geld an.
Die Seniorin überwies dem Liebesbetrüger in der Folge 115.000 Euro. Erst später erkannte sie den Betrug und ging am 2. Juni gegen 17.30 Uhr zur Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.
Titelfoto: 123RF/peopleimages12