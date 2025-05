Detektiv entdeckt Ladendieb im Baumarkt: Vor dem Ausgang wartete schon die Polizei

Dresden - In einem Baumarkt im Dresdner Stadtteil Kaditz wurde am Samstag ein Ladendieb (40) erwischt. Kurz darauf klickten die Handschellen.

Am Samstagvormittag kam es am Hornbach an der Washingtonstraße zu einem Polizeieinsatz. © privat (2)

Wie die Polizei am Sonntag in einem Bericht mitteilte, wurde ein Mann am Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr von einem Detektiv im Hornbach an der Washingtonstraße bei einem Diebstahl beobachtet.

Demnach hatte der 40-jährige Langfinger Kupferverbindungsstücke im Wert von rund 1600 Euro in eine mitgebrachte Reisetasche gesteckt und den Laden anschließend verlassen, ohne für die Artikel zu bezahlen.

Seine Diebestour endete allerdings noch am Ausgang, denn dort warteten bereits die zuvor alarmierten Polizeibeamten. Mehrere Polizisten "umzingelten" laut einem Augenzeugen den Mann zwischen Pflanzen-Aufstellern.

Der Deutsche wurde daraufhin festgenommen.