Keilerei am Dresdner Hauptbahnhof: Mann von Jugendgruppe angegriffen und verletzt

Dresden - Erneut wirft eine Auseinandersetzung am Dresdner Hauptbahnhof einen Schatten auf den Verkehrsknotenpunkt der Landeshauptstadt. Am vergangenen Wochenende wurde ein Mann (31) von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und verletzt.

Der Geschädigte kam am frühen Samstagmorgen in das Bundespolizeirevier Dresden Hauptbahnhof. Die nachfolgende Suche nach den Tätern war jedoch nicht erfolgreich. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Laut einem Bericht der Bundespolizei ereignete sich die Schlägerei in den frühen Morgenstunden am Samstag gegen 4.45 Uhr im Bereich des Dresdner Hauptbahnhofes.

Demnach kam ein 31-jähriger Mann zu den Beamten im Bundespolizeirevier Dresden Hauptbahnhof und gab an, soeben Opfer einer Gewalttat geworden zu sein.

Der gebürtige Kasache erklärte, dass vier Jugendliche ihm mehrfach gegen den Hinterkopf und die Stirn geschlagen hätten und anschließend Richtung Innenstadt geflüchtet seien.

Eine nachfolgende Suche der Bundespolizei nach den mutmaßlichen Tätern erzielte keine Erfolge, woraufhin der Fall für weitere Ermittlungen an die Polizei Sachsen übergeben wurde.