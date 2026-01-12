Autoscheibe in Gorbitz mit Schnee bedeckt - dann entdeckt die Polizei Drogen

Dresden - Bei einer Verkehrskontrolle in Gorbitz bemerkten Beamte ein völlig verschneites Auto auf der Straße. Kurz darauf landete der Fahrer mit seinem Bruder auf dem Revier.

Eine verschneite Windschutzscheibe rief in Dresden Beamte auf den Plan. (Symbolfoto) © picture alliance / dpa | Uwe Zucchi

Am Freitag hatte Schneesturm "Elli" Dresden so richtig im Griff. Zwei syrischen Brüdern (31, 33) wurde das Schneechaos zum Verhängnis!

Mit völlig verschneiter Windschutzscheibe lenkte der 31-Jährige nachmittags einen Wagen über die Hetzdorfer Straße in Gorbitz, als ihn ein Streifenwagen passierte. Der viele Schnee weckte Misstrauen bei den Beamten.

Bei einer anschließenden Kontrolle stellten sie fest, "dass er das Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmittel führte", so die Polizei. Zudem habe man "einige Gramm Haschisch" im Wagen gefunden.