Zahlen der Polizei belegen: Weniger kriminelle Jugendliche in Dresden

Dresden - Die Jugendkriminalität in Dresden ist 2025 laut vorläufigen Polizeizahlen zurückgegangen.

Jugendkriminalität in Dresden geht laut Zahlen der Polizei zurück. (Symbolbild) © xcitepress/Finn Becker

Wie aus Zahlen der Polizeidirektion Dresden hervorgeht, wurden im vergangenen Jahr insgesamt 6227 Straftaten im Bereich Jugendkriminalität mit 4605 Tatverdächtigen registriert.

2024 waren es 6860 Fälle und 5024 Tatverdächtige.

Von der seit 2022 bestehenden Soko Iuventus, die wegen eines starken Anstiegs von Raubstraftaten in der Landeshauptstadt gegründet wurde, wurden insgesamt 106 Ermittlungsverfahren bearbeitet.

In 71 Fällen ging es dabei um Raubdelikte. In den Vorjahren waren deutlich mehr Verfahren eingeleitet worden: 2022 registrierte die Polizei 87 Ermittlungsverfahren wegen Raub- und Gewaltstraftaten, 2023 waren es 204, 2024 dann 127 Verfahren.