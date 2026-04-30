Ausgesprudelt: Vandalismus am Trinkwasserbrunnen Alaunplatz

Dresden - Der Trinkwasserbrunnen am Alaunplatz in der Dresdner Neustadt kann vorerst nicht in Betrieb genommen werden. Der Grund ist ärgerlich: Vandalen haben den Brunnen derart schlimm zugerichtet, dass er nun eine Komplett-Aufbereitung benötigt.

Beim Trinkwasserbrunnen am Alaunplatz ist vorerst kein Betrieb möglich. © Bildmontage: Landeshauptstadt Dresden

Eigentlich sollte die Installation auf dem Alaunplatz wie alle anderen Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet noch vor dem Start der Brunnensaison in Betrieb gehen. Dies ist nun erstmal auf Eis gelegt.

Der Brunnen wurde laut Stadt derart doll mit Graffiti besprüht, dass auch die Wasserdüse etwas abbekommen hat. Daraus will jetzt keiner mehr trinken.

Die Folgen? Die Anlage muss der Hygiene wegen jetzt auseinandergebaut, gereinigt und desinfiziert werden. Besonders ärgerlich, denn so eine Grundreinigung zur Vorbereitung für die Inbetriebnahme wurde erst in der vergangenen Woche durchgeführt.

Wann das Wasser wieder laufen kann, ist noch unklar.

Dr. Sascha Döll, Leiter des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft, spricht von einem "herben Rückschlag".

"Trinkwasserbrunnen leisten einen wichtigen Beitrag zu Klimaanpassung und öffentlicher Gesundheitsvorsorge", so Döll. Vor allem auf dem intensiv genutzten Alaunplatz.