Auto rast auf Polizisten in Dresden zu: Beamter schießt!

Dresden - Erschreckender Zwischenfall in Dresden-Pieschen ! Am Samstagabend kam es dort wegen einer Gefahrensituation zur Schussabgabe.

Weil ein Auto auf ihn zusteuerte, musste ein Streifenbeamter (33) in Dresden am Samstag seine Dienstwaffe einsetzen. (Symbolfoto) © Matthias Balk/dpa

Ein Streifenteam stellte kurz vor 22.30 Uhr einen Nissan mit gestohlenem Kennzeichen auf einem Parkplatz an der Harkortstraße fest, wie die Polizei mitteilte.

"Im Fahrzeug befanden sich mutmaßlich zwei Männer", so Sprecher Marko Laske (50) gegenüber TAG24. Die beiden hätten die Beamten bemerkt, ihren Wagen gestartet und seien auf sie zugerast.

"In dieser Situation machte ein 33-jähriger Beamter von seiner Dienstwaffe Gebrauch und gab einen Schuss auf einen Reifen des Autos ab", erklärte Laske. Die Kugel habe das Ziel jedoch verfehlt. "Es gab keine Beschädigungen am Auto, glücklicherweise auch keine Verletzten."

Die Verdächtigen setzten zurück und flüchteten. Noch in der Nähe konnten die Einsatzkräfte den Nissan ausfindig machen - die Insassen hatten das Auto jedoch bereits verlassen.