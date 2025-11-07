960
Zufahrt mit Autos blockiert, Lkws stundenlang im Stau - Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Nötigung
Thiendorf - Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen sieben Beschuldigte wegen des Verdachts der Nötigung Strafbefehle beim Amtsgericht Riesa beantragt.
Bereits am 27. März des vergangenen Jahres sollen die Verdächtigen im Alter zwischen 26 und 64 Jahren gegen 2 Uhr nachts ihre Autos vor einer Einfahrt abgestellt haben.
Dabei handelte es sich um die Zufahrt zum Zentrallager eines Lebensmittelhändlers in Thiendorf.
Mit dieser Aktion blockierten die Deutschen die Zufahrt für mehrere Lkws, die dadurch nicht an das Lager heranfahren konnten.
Das führte bis circa 4 Uhr morgens zu einem erheblichen Stau bei der Zu- und Abfahrt.
Nun fordert die Staatsanwaltschaft jeweils eine Geldstrafe in Höhe von 2500 Euro.
