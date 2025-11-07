Zufahrt mit Autos blockiert, Lkws stundenlang im Stau - Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Nötigung

Thiendorf - Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen sieben Beschuldigte wegen des Verdachts der Nötigung Strafbefehle beim Amtsgericht Riesa beantragt.

Die Staatsanwaltschaft Dresden fordert für jeden der Beteiligten eine Geldstrafe in Höhe von 2500 Euro. © Robert Michael/dpa

Bereits am 27. März des vergangenen Jahres sollen die Verdächtigen im Alter zwischen 26 und 64 Jahren gegen 2 Uhr nachts ihre Autos vor einer Einfahrt abgestellt haben.

Dabei handelte es sich um die Zufahrt zum Zentrallager eines Lebensmittelhändlers in Thiendorf.

Mit dieser Aktion blockierten die Deutschen die Zufahrt für mehrere Lkws, die dadurch nicht an das Lager heranfahren konnten.