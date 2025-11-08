Einbruchs-Serie in Dresden? Täter versuchen erneut, in mehrere Häuser einzudringen

Dresden - In Dresden kam es erneut zu einem Einbruch und einem Einbruchsversuch: Am Donnerstagabend sind Unbekannte in zwei Häuser eingebrochen.

Erneut kam es zu einem Einbruch und einem Einbruchsversuch. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei bestätigte, waren die Täter zwischen 18 und 18.15 Uhr in Naußlitz unterwegs.

Zuerst hebelten sie die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße am Roßthaler Bach auf und gelangten so ins Innere.

Sie durchsuchten die Räume - was entwendet wurde, ist bisher unklar. Die Bewohner, die kurze Zeit später nach Hause kamen, beobachteten noch, wie die Unbekannten durch eine Hecke flohen.

Ein weiterer Einbruchsversuch ereignete sich an der Darmstädter Straße. Dort versuchten die Täter, eine Tür aufzubrechen, wurden jedoch von heimkehrenden Anwohnern gestört - daraufhin flohen sie. Der Sachschaden beläuft sich hier auf rund 500 Euro.

Die Beamten ermitteln nun in beiden Fällen und überprüfen einen möglichen Zusammenhang.