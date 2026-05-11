Autodieb fährt mit C-Klasse durch Dresden: Plötzlich bemerkt er Polizei

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Am Samstagmorgen ist ein Mann mit einer gestohlenen Mercedes C-Klasse durch die Äußere Neustadt von Dresden gefahren. Dabei bemerkte er plötzlich die Polizei.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Autodieb aufgeflogen! Am frühen Samstagmorgen ist ein Mann (35) mit einer gestohlenen Mercedes C-Klasse durch die Äußere Neustadt von Dresden gefahren. Dabei bemerkte er plötzlich die Polizei.

Polizisten konnten am Samstagmorgen einen Autodieb (35) nach einer kurzen Verfolgungsjagd dingfest machen. (Archivbild)
Polizisten konnten am Samstagmorgen einen Autodieb (35) nach einer kurzen Verfolgungsjagd dingfest machen. (Archivbild)  © Robert Michael/dpa

Sie war gegen 4.40 Uhr ebenfalls auf der Alaunstraße unterwegs, was den Kriminellen offenbar nervös machte. Unvermittelt wendete er die Limousine, stieg aus und flüchtete zu Fuß, wie es in einer Mitteilung heißt.

Sofort nahmen die Beamten die Verfolgung auf, wobei der 35-Jährige bereits nach kurzer Zeit gestellt werden konnte.

Eine Überprüfung ergab, dass der Wagen in der Nacht zuvor in Gorbitz geklaut worden war.

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Auch stand der Fahrer unter Betäubungsmittel-Einfluss.

Weil er wegen einer anderen Straftat noch einen Haftbefehl offen hatte, wurde der Pole festgenommen. Der Wert seiner mutmaßlichen Beute lag bei 25.000 Euro.

Titelfoto: Robert Michael/dpa

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