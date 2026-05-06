Mehrere Einbrüche in Dresden, auch Studenten-Imbiss betroffen
Von Karolin Wiltgrupp und Jakob Anders
Dresden - In den vergangenen zwei Tagen haben sich in Dresden mehrere Einbrüche ereignet. Unter anderem brachen Diebe auch in den bei Studenten beliebten "Haus des Imbisses" nahe der TU Dresden ein.
Schockiert stand der Geschäftsführer der Imbissbude am Dienstag gegen 8.10 Uhr vor der sperrangelweit geöffneten Eingangstür. Diebe hatten in der Hettnerstraße in der Südvorstadt zugeschlagen: "Ich hatte eine Tüte Fleisch dabei und es war warm, also bin ich nur kurz zum Kühlschrank und habe dann sofort die Polizei angerufen."
Die Täter hatten in der Nacht die Eingangstür aufgehebelt und Beute gemacht. Die Kasse und ein Tablet wurden gestohlen. "Der Wert des Diebesguts beträgt rund 1200 Euro", so ein Polizeisprecher. Zudem seien circa 650 Euro Bargeld gestohlen worden, ergänzt der Imbiss-Chef.
Kurios: "Ich kann auf meinem anderen Tablet das gestohlene Tablet verfolgen." Es war stundenlang nur wenige Hundert Meter entfernt ...
Zudem machten sich in derselben Nacht Unbekannte in Trachenberge und der Leipziger Vorstadt an zwei Fahrzeugen zu schaffen.
Mehrere Einbrüche in zwei Autos und in Mehrfamilienhäuser
Auf der Weintraubenstraße schlugen Täter die Scheibe der Beifahrertür eines Ford ein und klauten einen Rucksack, in dem sich etwa 150 Euro, zwei Handys, persönliche Dokumente, Kopfhörer und andere Gegenstände im Gesamtwert von 1100 Euro befanden.
Auf der Leipziger Straße verschafften sich die Täter ebenfalls durch die Seitenscheibe eines Mercedes GLK Zugang ins Fahrzeuginnere und stahlen einen Fahrradakku, einen Rucksack sowie zwei Koffer mit Kleidung. Angaben zur Schadenshöhe lagen noch nicht vor.
Auch an der Pillnitzer Straße im Stadtteil Pirnaische Vorstadt ereignete sich Montagnacht in einem Mehrfamilienhaus ein Einbruch. Bewohner bemerkten gegen 2.20 Uhr Licht aus dem Keller.
Beim Nachschauen erwischten sie zwei unbekannte Männer, die sich gerade an fremdem Eigentum zu schaffen machten. Herbeigerufene Polizisten konnten den 18-Jährigen und 31-Jährigen, der auch noch ein Päckchen Crystal einstecken hatte, vorläufig festnehmen.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Einbrecher-Duo hatte einiges an Beute dabei
Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Tatverdächtigen vier Schlösser von Verschlägen aufgebrochen, jedoch zunächst nichts gestohlen hatten.
In ihren Taschen befanden sich allerdings Werkzeug und andere Gegenstände, die aus Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses an der Richard-Wagner-Straße entwendet wurden. Dort waren ebenfalls in der Nacht zu Dienstag vier Verschläge beschädigt und durchsucht worden.
Zudem hatte das Duo einen E-Scooter dabei, der aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses am Ruppendorfer Weg geklaut wurde.
Auch dort war kurz vorher eingebrochen worden.
Titelfoto: Bildmontage: Steffen Füssel, Steffen Füssel