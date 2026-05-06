Mehrere Einbrüche in Dresden, auch Studenten-Imbiss betroffen

Dresden - In den vergangenen zwei Tagen haben sich in Dresden mehrere Einbrüche ereignet. Unter anderem brachen Diebe auch in den bei Studenten beliebten "Haus des Imbisses" nahe der TU Dresden ein.

Bisher unbekannte Täter haben den Imbiss in der Hettnerstraße geknackt. © Steffen Füssel

Schockiert stand der Geschäftsführer der Imbissbude am Dienstag gegen 8.10 Uhr vor der sperrangelweit geöffneten Eingangstür. Diebe hatten in der Hettnerstraße in der Südvorstadt zugeschlagen: "Ich hatte eine Tüte Fleisch dabei und es war warm, also bin ich nur kurz zum Kühlschrank und habe dann sofort die Polizei angerufen."

Die Täter hatten in der Nacht die Eingangstür aufgehebelt und Beute gemacht. Die Kasse und ein Tablet wurden gestohlen. "Der Wert des Diebesguts beträgt rund 1200 Euro", so ein Polizeisprecher. Zudem seien circa 650 Euro Bargeld gestohlen worden, ergänzt der Imbiss-Chef.

Kurios: "Ich kann auf meinem anderen Tablet das gestohlene Tablet verfolgen." Es war stundenlang nur wenige Hundert Meter entfernt ...

Zudem machten sich in derselben Nacht Unbekannte in Trachenberge und der Leipziger Vorstadt an zwei Fahrzeugen zu schaffen.