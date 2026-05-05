Rumms! Kippenautomat in Trachau gesprengt: Radler stürzt über Trümmerteile

Dresden - Ein lauter Knall hat in der Nacht von Sonntag auf Montag die Ruhe in der Geblerstraße im Dresdner Stadtteil Trachau erschüttert.

Nach der Sprengung blieb vom betroffenen Automaten nicht mehr viel übrig. (Symbolfoto) © Montage: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa, Jan Woitas/dpa

Bislang unbekannte Täter hatten dort gegen 3 Uhr einen Zigarettenautomaten in die Luft gesprengt.

Laut Polizei Dresden sei Pyrotechnik im Automaten explodiert. Der Kippenspender wurde komplett zerstört, Teile davon seien über die Straße geschleudert worden.

Das wurde einem Fahrradfahrer rund drei Stunden später zum Verhängnis. Beim Versuch, den Trümmerteilen auszuweichen, stürzte der 44-Jährige und verletzte sich leicht - ein schlechter Start in die neue Woche.