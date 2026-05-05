Rumms! Kippenautomat in Trachau gesprengt: Radler stürzt über Trümmerteile
Dresden - Ein lauter Knall hat in der Nacht von Sonntag auf Montag die Ruhe in der Geblerstraße im Dresdner Stadtteil Trachau erschüttert.
Bislang unbekannte Täter hatten dort gegen 3 Uhr einen Zigarettenautomaten in die Luft gesprengt.
Laut Polizei Dresden sei Pyrotechnik im Automaten explodiert. Der Kippenspender wurde komplett zerstört, Teile davon seien über die Straße geschleudert worden.
Das wurde einem Fahrradfahrer rund drei Stunden später zum Verhängnis. Beim Versuch, den Trümmerteilen auszuweichen, stürzte der 44-Jährige und verletzte sich leicht - ein schlechter Start in die neue Woche.
Wie viel Schachteln Zigaretten und Bargeld die Täter aus dem Automaten haben mitgehen lassen, ist noch nicht spruchreif. Auch eine Schadenssumme könne laut Polizei noch nicht beziffert werden.
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