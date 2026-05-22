Bekiffter Autodieb: Zwölf kaputte Fahrzeuge nach irrer Verfolgungsjagd in Dresden

Dresden - Was für ein Wahnsinn! Mitten durch den Szene-Kiez bretterte Ghaith M. (20) vor der Polizei davon, rammte dabei elf Fahrzeuge, bevor er schließlich selbst verunglückte. Später stellte sich heraus, dass das Auto in Berlin gestohlen war. Geschätzte 130.000 Euro bleiben als Schaden zurück.

Ein Range Rover raste vor der Polizei davon, verunglückte auf der Hohnsteiner Straße. © Roland Halkasch

In der Bautzner Straße sah eine Polizeistreife nachts einen Range Rover Velar vor sich und bemerkte, dass dieser zu schnell unterwegs war. Genau in diesem Augenblick ging auch der Blitzer auf Höhe der Pulsnitzer Straße los.

Die Streife wollte den Wagen anhalten, doch der Fahrer gab Gas, schoss nach links in die Prießnitzstraße. In den engen Straßen der Neustadt ging es viel zu schnell über Kamenzer und Sebnitzer Straße, zurück auf die Prießnitzstraße, dann auf den Bischofsweg und wieder in die Kamenzer und Sebnitzer Straße.

In der Hohnsteiner Straße verlor der wohnungslose Libyer Ghaith M. die Kontrolle über den Geländewagen, schrammte sieben Autos, krachte in einen Volkswagen T4, kippte auf die Seite und beschädigte dabei noch mal drei Autos und eine Sandsteinsäule.