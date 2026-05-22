Vier Einbrüche, 250.000 Euro Schaden: "Joghurt-Becher-Bande" in Dresden angeklagt

Dresden - Die Staatsanwaltschaft hat zwei polnische Staatsbürger angeklagt, die in und um Dresden Fahrräder im Wert von mehr als 200.000 Euro geklaut haben sollen.

In "Heikos Fahrradladen" in Dresden klaute die Bande im vergangenen Oktober 24 E-Bikes. © Eric Münch

Die beiden bereits vorbestraften Polen Michał P. (37) und Sebastian K. (50) wurden am Landgericht Dresden wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls angeklagt, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte.

Ihnen wird vorgeworfen, gemeinsam mit einem bislang noch unbekannten Komplizen zwischen Mai 2025 und Januar 2026 in vier sächsischen Fahrradläden zugeschlagen und einen Mega-Schaden hinterlassen zu haben.

Zusätzlich zum Wert der gestohlenen Fahrräder, E-Bikes und Pedelecs - zusammen 210.000 Euro - soll die Diebesbande im Zuge ihrer Einbrüche einen Sachschaden von rund 40.000 Euro verursacht haben. Erbeutet wurden dabei insgesamt 57 Räder.

Opfer wurden Fahrradgeschäfte in Dresden, Borna, Freital und Pirna. Darunter "Heikos Fahrradladen" im Dresdner Stadtteil Klotzsche. Allein hier entwendeten die Täter im vergangenen Oktober insgesamt 24 hochwertige E-Bikes im Wert von rund 100.000 Euro.

Beim Einbruch in Dresden war auch Kamil K. (25) dabei, der die Überwachungskamera währenddessen mit einem Joghurtbecher abdeckte. Gemeinsam mit seinem mutmaßlichen Komplizen Michał P. wurde er in der Heide beim Umladen der Beute erwischt, Sebastian K. konnte durch den Wald davonlaufen und entkommen. Kamil K. gestand übrigens den Bruch in Dresden, kassierte dafür zweieinhalb Jahre.

Anschließend wurde die "Joghurt-Becher-Bande" dreist.