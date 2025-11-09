Autoknacker in Dresden unterwegs: Täter klauen Werkzeug, Sportzeug und Elektronik
Dresden - Von Donnerstagabend bis Samstagmorgen machten sich bislang noch unbekannte Täter an mindestens vier Autos in Dresden zu schaffen.
Die Einbruchsserie startete auf der Spenerstraße in Striesen. Laut Polizei Dresden schlugen die Täter hier die Seitenscheibe eines Audi ein und klauten Elektrogeräte sowie eine Tasche mit Sportsachen im Wert von etwa 2500 Euro.
Auf der Gutenbergstraße in der Johannstadt wurde ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen, diesmal die von einem Skoda. Im Anschluss entriegelten die Täter die Motorhaube und ließen ein Steuergerät im Wert von rund 300 Euro aus dem Motorraum mitgehen.
An der Flutrinne war dann ein Mercedes Sprinter fällig. Aus dem Transporter nahmen die Autoknacker Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 5000 Euro mit.
Auto-Einbruch Nummer vier ereignete sich schließlich auf der Wilhelm-Liebknecht-Straße in Leuben. Dort ging eine Seitenscheibe eines VW Golf zu Bruch. Gestohlen wurde "nur" ein leerer Rucksack im Wert von circa 30 Euro.
Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2300 Euro.
Titelfoto: 123rf/gorgev