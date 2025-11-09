Autoknacker in Dresden unterwegs: Täter klauen Werkzeug, Sportzeug und Elektronik

Dresden - Von Donnerstagabend bis Samstagmorgen machten sich bislang noch unbekannte Täter an mindestens vier Autos in Dresden zu schaffen.

Gleich vier Autos wurden im Stadtgebiet von Dresden geknackt. (Symbolfoto) © 123rf/gorgev

Die Einbruchsserie startete auf der Spenerstraße in Striesen. Laut Polizei Dresden schlugen die Täter hier die Seitenscheibe eines Audi ein und klauten Elektrogeräte sowie eine Tasche mit Sportsachen im Wert von etwa 2500 Euro.

Auf der Gutenbergstraße in der Johannstadt wurde ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen, diesmal die von einem Skoda. Im Anschluss entriegelten die Täter die Motorhaube und ließen ein Steuergerät im Wert von rund 300 Euro aus dem Motorraum mitgehen.

An der Flutrinne war dann ein Mercedes Sprinter fällig. Aus dem Transporter nahmen die Autoknacker Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 5000 Euro mit.