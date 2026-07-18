Zeugen beobachten Sprengung in Dresden: Polizei stellt zwei junge Männer und hat weiteren Verdacht

Dresden - Diebestour beendet! In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat die Polizei mithilfe von Zeugen zwei junge Männer in Dresden-Cotta gestellt.

Die Polizei konnte in der Nacht auf Freitag zwei mutmaßliche Automatensprenger (19, 20) dingfest machen. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

"Anrufer hatten gegen 3.15 Uhr die Sprengung eines Zigarettenautomaten an der Steinbacher Straße beobachtet und uns die Beschreibung eines Täters geliefert, der in schwarzer Kleidung mit einem Fahrrad geflüchtet sei", erklärte Sprecher Lukas Reumund (48) gegenüber TAG24.

Alarmierte Beamte hätten den 20-Jährigen auf der Arthur-Weineck-Straße ausfindig gemacht. "Ein ebenfalls beteiligter 19-Jähriger konnte dank Zeugenhinweisen vor Ort auf der Steinbacher Straße gestoppt werden", so Reumund weiter.

Den Angaben zufolge hatte einer der beiden Deutschen Schmauchspuren an den Händen und eine Zigarettenschachtel einstecken. Der andere habe nach Rauch gerochen. Das Duo sei vorläufig festgenommen worden.

Es soll jedoch nicht nur für das Herbeiführen der Sprengstoffexplosion samt Diebstahl verantwortlich sein. Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich ein weiterer Verdacht: "Gegen 2.40 Uhr war versucht worden, in eine Tankstelle an der Kesselsdorfer Straße einzubrechen", berichtet Reumund. Die zwei gefilmten Personen hätten von Statur und Bekleidung zu den gestellten Männern gepasst.