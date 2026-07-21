Brennpunkt Postplatz: Erst eskaliert Streit, dann attackiert Gruppe jungen Mann
Dresden - Turbulente Nächte am Postplatz in Dresden! Gleich zwei erschreckende Vorfälle ereigneten sich am Wochenende auf oder an dem Areal.
Zunächst waren am späten Freitagabend gegen 23.10 Uhr zwei Männer (18, 19) auf der Marienstraße in Streit geraten, wie die Polizei am Montag auf TAG24-Nachfrage mitteilte.
Dabei habe der Ältere dem jüngeren Kontrahenten mit einer Waffe gedroht. Alarmierte Beamte hätten den Tatverdächtigen in der Umgebung gestellt.
Nach TAG24-Informationen konnten Beamte den 19-Jährigen gegen 23.40 Uhr auf der Hertha-Lindner-Straße überwältigen. Dabei gab er laute Schreie von sich.
Laut Polizei hatte der Mann eine Schreckschusswaffe einstecken. "Gegen den griechischen Staatsangehörigen wird wegen Bedrohung ermittelt", so Sprecher Marko Laske (50). Der Geschädigte sei unverletzt geblieben.
Gruppe schlägt und tritt auf 23-Jährigen ein
Tags darauf war die Polizei wieder im Bereich des Postplatzes gefordert. Laut Mitteilung hatte eine Gruppe einen 23-Jährigen attackiert und dabei schwer verletzt.
Demnach schlug ein Angreifer dem jungen Mann eine Flasche auf den Kopf. Der Geschädigte sei ins Krankenhaus gebracht worden.
Der Polizei zufolge waren etwa acht Personen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen, wobei zwei Männer gestellt werden konnten.
Es habe sich um syrische Staatsangehörige im Alter von 20 und 21 Jahren gehandelt. Die Fahndung nach den Komplizen dauere an.
Titelfoto: TAG24