Bewaffneter Drogenhandel: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 45-Jährigen

Dresden - Hatte er Drogen in seiner Wohnung gelagert, um sie gewinnbringend weiterzuverkaufen? Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen einen 45-jährigen Mann.

Die Polizei nahm den Beschuldigten vorläufig fest. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Wie die Dresdner Staatsanwaltschaft mitteilte, wird gegen einen deutschen Staatsangehörigen wegen des Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Drogen ermittelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann in seiner Wohnung in der Königstraße verschiedene Betäubungsmittel gelagert haben, um diese gewinnbringend weiterzuveräußern.

Zur Absicherung seiner illegalen Tätigkeit soll er zudem mehrere Waffen in der Wohnung aufbewahrt haben.

Am Mittwoch durchsuchten Polizeibeamte die Wohnung des Beschuldigten. Dabei wurden unter anderem rund 15 Kilogramm Marihuana, etwa drei Kilogramm Haschisch, ein Kilogramm Amphetamine und zwei Kilogramm Cannabis-Gebäck gefunden.

Zusätzlich stellten die Polizisten 35 Tüten THC-haltige Gummibärchen, mehrere Messer, einen Schlagring, Pfefferspray und rund 26.000 Euro Bargeld sicher.