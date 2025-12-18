Bewaffneter Drogenhandel: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 45-Jährigen
Dresden - Hatte er Drogen in seiner Wohnung gelagert, um sie gewinnbringend weiterzuverkaufen? Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen einen 45-jährigen Mann.
Wie die Dresdner Staatsanwaltschaft mitteilte, wird gegen einen deutschen Staatsangehörigen wegen des Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Drogen ermittelt.
Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann in seiner Wohnung in der Königstraße verschiedene Betäubungsmittel gelagert haben, um diese gewinnbringend weiterzuveräußern.
Zur Absicherung seiner illegalen Tätigkeit soll er zudem mehrere Waffen in der Wohnung aufbewahrt haben.
Am Mittwoch durchsuchten Polizeibeamte die Wohnung des Beschuldigten. Dabei wurden unter anderem rund 15 Kilogramm Marihuana, etwa drei Kilogramm Haschisch, ein Kilogramm Amphetamine und zwei Kilogramm Cannabis-Gebäck gefunden.
Zusätzlich stellten die Polizisten 35 Tüten THC-haltige Gummibärchen, mehrere Messer, einen Schlagring, Pfefferspray und rund 26.000 Euro Bargeld sicher.
Wohnung durchsucht, Beschuldigter festgenommen
Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Dresden stellte am heutigen Donnerstag beim Amtsgericht Dresden Antrag auf Erlass eines Haftbefehls. Zudem soll der Beschuldigte dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt werden.
Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Dresden und der Polizeidirektion Dresden dauern an.
