Schlimmer Vorfall in Dresden: Kleines Mädchen hinter Haltestelle gezerrt

Dresden - Dank des beherzten Eingreifens mehrerer Zeugen konnte an der Dresdner Bushaltestelle "Josephinenstraße" ein kleines Mädchen (10) aus den Fängen eines Widerlings (37) befreit werden.

Die Polizei ermittelt gegen einen 37-Jährigen Perversling. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der 37-jährige tschechische Staatsbürger hatte die Zehnjährige am Mittwochabend, gegen 19.25 Uhr, daran gehindert, in den Bus einzusteigen.

Stattdessen zerrte er sie hinter die Haltestelle, wie die Polizeidirektion Dresden am Donnerstagnachmittag mitteilte.

Ein Passant (66) begriff die Gefahrensituation und handelte: Er ging auf den Perversling zu und stellte ihn zu Rede. Für seinen Einsatz kassierte er vom Tschechen einen Schlag und erlitt leichte Verletzungen.

Weitere Zeugen kamen daraufhin zur Hilfe, um den Übeltäter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Auch die Beamten griff der Mann an.