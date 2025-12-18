Prügelattacke auf Dresdner Parkplatz: Mann böse zugerichtet

Die Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung am Antonsplatz. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Gegen 16.40 Uhr wurde die Polizei aufgrund einer Auseinandersetzung auf einem Parkplatz am Antonsplatz alarmiert.

Dort waren zwei Männer in Streit geraten. Ein 55-Jähriger wurde dabei von einem bisher unbekannten Täter geschlagen und leicht verletzt, wie die Polizeidirektion Dresden auf TAG24-Anfrage mitteilte. Im Anschluss ergriff der Schläger die Flucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

TAG24 liegen Bildaufnahmen vor, die zeigen, wie der 55-Jährige mit blutverschmierten Klamotten und blauem Auge im Krankenhaus behandelt wird. Seine Nase - möglicherweise gebrochen - wird dabei mit Klammern stabilisiert.

Seine Frau zeigte sich in den sozialen Medien dabei entsetzt über die Attacke: "Meine Kinder mussten alles mitansehen, die stehen unter Schock", schrieb sie zu einem veröffentlichten Foto, das den Wagen des geflohenen Mannes zeigen soll.

Gegenüber TAG24 schilderte sie ihre Version: Während sie selbst im Auto hinterm Steuer gesessen habe, sei ihr Mann ausgestiegen, um eine gerade frei gewordene Parklücke direkt vor der Postbank-Filiale zu sichern. Ein anderer Autofahrer sei ihr jedoch auf dreiste Weise zuvorgekommen und habe vor ihr eingeparkt. Dabei habe er mit seinem Wagen direkt vor dem 55-Jährigen angehalten, sei ausgestiegen und habe ihn geschlagen: "Der hat so stark geblutet, dass ich dachte, der verblutet dort am Ort."