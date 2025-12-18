Prügelattacke auf Dresdner Parkplatz: Mann böse zugerichtet
Dresden - Nahe der Altmarkt-Galerie in Dresden sind am Mittwochnachmittag die Fäuste geflogen.
Gegen 16.40 Uhr wurde die Polizei aufgrund einer Auseinandersetzung auf einem Parkplatz am Antonsplatz alarmiert.
Dort waren zwei Männer in Streit geraten. Ein 55-Jähriger wurde dabei von einem bisher unbekannten Täter geschlagen und leicht verletzt, wie die Polizeidirektion Dresden auf TAG24-Anfrage mitteilte. Im Anschluss ergriff der Schläger die Flucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
TAG24 liegen Bildaufnahmen vor, die zeigen, wie der 55-Jährige mit blutverschmierten Klamotten und blauem Auge im Krankenhaus behandelt wird. Seine Nase - möglicherweise gebrochen - wird dabei mit Klammern stabilisiert.
Seine Frau zeigte sich in den sozialen Medien dabei entsetzt über die Attacke: "Meine Kinder mussten alles mitansehen, die stehen unter Schock", schrieb sie zu einem veröffentlichten Foto, das den Wagen des geflohenen Mannes zeigen soll.
Gegenüber TAG24 schilderte sie ihre Version: Während sie selbst im Auto hinterm Steuer gesessen habe, sei ihr Mann ausgestiegen, um eine gerade frei gewordene Parklücke direkt vor der Postbank-Filiale zu sichern. Ein anderer Autofahrer sei ihr jedoch auf dreiste Weise zuvorgekommen und habe vor ihr eingeparkt. Dabei habe er mit seinem Wagen direkt vor dem 55-Jährigen angehalten, sei ausgestiegen und habe ihn geschlagen: "Der hat so stark geblutet, dass ich dachte, der verblutet dort am Ort."
Auch die Dresdner Influencerin Aline Bachmann (32), offenbar eine Freundin der betroffenen Familie, berichtete von dem Vorfall. Bachmann schilderte in ihrer Instagram-Story, dass es bei dem Streit zwischen den beiden Männern lediglich um einen "beschissenen freien Parkplatz" gegangen sei.
Erstmeldung vom 18. Dezember, 11.18 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 11.58 Uhr.
Titelfoto: Robert Michael/dpa