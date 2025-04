20.04.2025 09:20 14.298 Blutlache nach Streit in Prohlis: Küchenmesser in Bein gerammt

Am späten Ostersamstag kam es zu einem blutigen Vorfall, der einen Polizeieinsatz in der Gubener Straße in Prohlis nach sich zog.

Von Malte Kurtz, Isabel Klemt

Dresden - Am späten Ostersamstag kam es zu einem blutigen Streit unter zwei Männern im Dresdner Stadtteil Prohlis. Vor einer Parkbank ist eine große Blutlache zu sehen. © xcitepress Gegen 19.20 Uhr eskalierte eine Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern (24, 31) eines Mehrfamilienhauses in der Gubener Straße, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Sonntagmorgen mitteilte. Im Zuge der Auseinandersetzung zückte der 31-Jährige ein Küchenmesser und rammte es dem 24-Jährigen in dessen Oberschenkel. Als die Polizisten am Einsatzort eintrafen, waren die beiden Streithähne bereits auseinander gegangen. Der verwundete Mann saß stark blutend auf einer nahe gelegenen Parkbank. Gegenüber den Einsatzkräften verhielten sich die beiden deutschen Staatsbürger laut Polizeiangaben unkooperativ. Beide erstatteten gegenseitige Anzeige wegen Körperverletzung beziehungsweise schwerer Körperverletzung. Die Polizei leitete nach dem blutigen Vorfall Ermittlungen ein. © xcitepress Bildaufnahmen vom Ort des Geschehens zeigen derweil eine größere Blutlache auf dem Asphalt vor der Bank. Warum es zum Streit kam, ist derweil noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Erstmeldung vom 19. April, 21.50 Uhr. Zuletzt aktualisiert am 20. April, 9.20 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: xcitepress