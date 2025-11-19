Brandstiftung in Dresden: Flammen vernichten zwei Autos

Dresden - In der Nacht auf Mittwoch sind in Dresden zwei geparkte Autos abgefackelt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

An der Lübecker Straße brannte in der Nacht ein Audi A4 ab. © Roland Halkasch

Gegen 2.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte aufgrund eines brennenden Audi A4 an der Lübecker Straße im Stadtteil Löbtau alarmiert, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Morgen erklärte.

Die Flammen schlugen dabei auf einen davor abgestellten Ford Transit über.

Kameraden der Feuerwehr konnten das Feuer löschen, am Audi entstand jedoch ein Totalschaden. Insgesamt verursachten die Flammen einen Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Nur wenige Minuten später loderte ein Opel Corsa an der Espenstraße im Stadtteil Gorbitz.

Hier lagen der Polizei noch keine Angaben zum Sachschaden vor.