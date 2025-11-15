Brutaler Raubversuch am Postplatz: Männergruppe attackiert 39-Jährigen

Dresden - In der Dresdner Innenstadt kam es am Freitag kurz vor Mitternacht zu einem versuchten Raubüberfall.

Die Polizei nahm einen der flüchtigen Männer fest. © xcitepress/Jonas Schubert

Wie die Polizei Dresden auf Anfrage von TAG24 mitteilte, griff am Freitagabend gegen 23.35 Uhr eine Gruppe von fünf jungen Männern einen 39-jährigen Libanesen auf der Wallstraße an.

Dabei versuchten die Täter, dem Mann seine Umhängetasche zu entreißen. Das Opfer wehrte sich jedoch heftig gegen die Schläge.

Ein 33-jähriger Afghane wurde auf den Vorfall aufmerksam und wollte schlichten. Doch auch er wurde von der Gruppe attackiert und leicht verletzt.

Die Täter flohen daraufhin.

Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an. Einen der flüchtigen Männer konnten die Beamten festnehmen. Dabei handelt es sich um einen 18-Jährigen aus Saudi-Arabien. Gegen den jungen Mann wird nun ermittelt.

Beide Verletzten wurden noch vor Ort medizinisch versorgt.