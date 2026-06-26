Brutale Attacke vor Arbeitsagentur: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen versuchten Totschlags

Dresden - Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen einen 33-Jährigen und einen 46 Jahre alten Mann erhoben. Den beiden Türken wird unter anderem versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Nach einem eskalierten Streit will die Dresdner Staatsanwaltschaft zwei türkische Männer vor Gericht bringen. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, sollen sie am Nachmittag des 17. Februar mit einem Syrer (28) in der Nähe der Arbeitsagentur in der Henriette-Heber-Straße zunächst aneinandergeraten sein. Kurz darauf sollen sie ihn angegriffen haben.

Der 28-Jährige wurde von dem Duo zu Boden gerissen. Der 46-Jährige soll ihn daraufhin festgehalten haben, während sein Komplize dem Opfer mehrfach wuchtig gegen den Kopf getreten haben soll.

Der Syrer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, er überlebte den Angriff.

Einen Tag nach der Tat konnte der 33-Jährige festgenommen werden. Der 46-Jährige war noch bis zum 26. Februar auf freiem Fuß, ehe er den Ermittlern ins Netz ging. Gegen beide Männer wurde ein Haftbefehl erlassen, seitdem sitzen sie in U-Haft.