Junger Mann in Dresdner Innenstadt beraubt: Täter attackiert Opfer mit Glasflasche
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Dresden - Raub in Dresden eskaliert! Am Sonntagnachmittag ist ein 23-Jähriger in der Seevorstadt von einem bislang Unbekannten angegriffen worden.
Wie die Polizei mitteilte, setzte sich der Täter kurz vor 18 Uhr neben den jungen Mann auf eine Parkbank an der St. Petersburger Straße.
Zunächst verwickelte er sein Opfer in ein Gespräch, bevor er ihm das Handy entriss. Der Beklaute verlangte sein Smartphone zurück, woraufhin der Räuber gewalttätig wurde.
Mit einer kaputten Glasflasche attackierte er sein Gegenüber, traf ihn am Kopf und flüchtete.
Den Angaben zufolge ist der Geschädigte leicht verletzt worden. Er habe im Krankenhaus behandelt werden müssen. Die Kriminalpolizei ermittele.
Titelfoto: Steffen Füssel