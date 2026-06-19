Einsatz in Gorbitz: Frau schmeißt im Streit Teller nach Kindern und trifft 13-Jährigen

Dresden - In der Nacht auf Freitag hat eine 40-Jährige in Gorbitz einen Teller nach Kindern geworfen und einen 13-Jährigen getroffen.

Die Polizei hat von Donnerstagnachmittag bis Freitagnacht verstärkt in Gorbitz am Amalie-Dietrich-Platz kontrolliert. (Archivbild) © Holm Helis

Im Rahmen eines Einsatzes zur Kriminalitätsbekämpfung waren Beamte der Polizeidirektion Dresden gemeinsam mit der sächsischen Bereitschaftspolizei von Donnerstagnachmittag, 17 Uhr, bis Freitagnacht, 3 Uhr, verstärkt auf dem Amalie-Dietrich-Platz und der Höhenpromenade unterwegs.

In dieser Zeitspanne stießen die Polizisten auf die Tschechin, die im Streit den Teller in Richtung einer Gruppe von Kindern warf. Wie schwer der 13-Jährige verletzt wurde, ist nicht bekannt.

Die Frau erhielt eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Weiterhin kontrollierten die Beamten 32 Personen. Vier Fahrer von Kraftfahrzeugen standen unter Drogen und müssen sich wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten.