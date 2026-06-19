Einsatz in Gorbitz: Frau schmeißt im Streit Teller nach Kindern und trifft 13-Jährigen
Dresden - In der Nacht auf Freitag hat eine 40-Jährige in Gorbitz einen Teller nach Kindern geworfen und einen 13-Jährigen getroffen.
Im Rahmen eines Einsatzes zur Kriminalitätsbekämpfung waren Beamte der Polizeidirektion Dresden gemeinsam mit der sächsischen Bereitschaftspolizei von Donnerstagnachmittag, 17 Uhr, bis Freitagnacht, 3 Uhr, verstärkt auf dem Amalie-Dietrich-Platz und der Höhenpromenade unterwegs.
In dieser Zeitspanne stießen die Polizisten auf die Tschechin, die im Streit den Teller in Richtung einer Gruppe von Kindern warf. Wie schwer der 13-Jährige verletzt wurde, ist nicht bekannt.
Die Frau erhielt eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.
Weiterhin kontrollierten die Beamten 32 Personen. Vier Fahrer von Kraftfahrzeugen standen unter Drogen und müssen sich wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten.
Im Einsatz waren 25 Beamte. "Die Einsätze zur Kriminalitätsbekämpfung werden fortgesetzt", heißt es in der Mitteilung der Polizei.
Titelfoto: Holm Helis