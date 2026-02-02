Streit in Ausreisezentrum eskaliert: Mann mit Selbstbau-Werkzeug geschnitten

Dresden - Im Landesausreisezentrum in Dresden ist es am frühen Samstagnachmittag zu einer brutalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen!

Polizeikräfte und Rettungsteam waren vor Ort im Einsatz. © Christian Essler/xcitePress

Wie die Polizei Dresden am Sonntag meldete, fügte ein Georgier (30) einem Syrer (21) in der Einrichtung an der Stauffenbergallee Schnittverletzungen zu.

Bei der Tatwaffe handelte es sich um ein "selbstgebautes Schnittwerkzeug", so ein Polizeisprecher.

Zuvor erklärten Behörden auf TAG24-Anfrage, ein Geflüchteter sei gegen 13.30 Uhr leicht verletzt worden. Der 21-Jährige wurde noch vor Ort medizinisch versorgt, der Georgier vorläufig festgenommen.