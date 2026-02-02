 17.587

Streit in Ausreisezentrum eskaliert: Mann mit Selbstbau-Werkzeug geschnitten

In einer Dresdner Aufnahmeeinrichtung kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern.

Von Isabel Klemt

Dresden - Im Landesausreisezentrum in Dresden ist es am frühen Samstagnachmittag zu einer brutalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen!

Polizeikräfte und Rettungsteam waren vor Ort im Einsatz.  © Christian Essler/xcitePress

Wie die Polizei Dresden am Sonntag meldete, fügte ein Georgier (30) einem Syrer (21) in der Einrichtung an der Stauffenbergallee Schnittverletzungen zu.

Bei der Tatwaffe handelte es sich um ein "selbstgebautes Schnittwerkzeug", so ein Polizeisprecher.

Zuvor erklärten Behörden auf TAG24-Anfrage, ein Geflüchteter sei gegen 13.30 Uhr leicht verletzt worden. Der 21-Jährige wurde noch vor Ort medizinisch versorgt, der Georgier vorläufig festgenommen.

Die Rettungskräfte versorgten den Verletzten direkt vor Ort.  © Christian Essler/xcitePress

Mehrere Beamte sowie ein Rettungswagen waren vor Ort im Einsatz.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Ablauf des Vorfalls aufgenommen.

Erstmeldung vom 31. Januar 2026, 15.51 Uhr; letzte Aktualisierung vom 1. Februar 2026, 9.45 Uhr.

Titelfoto: Christian Essler/xcitePress

