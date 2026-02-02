Trümmerhaufen in Dresden: Täter erbeuten Kippen und Bargeld

Dresden - In der Nacht auf Montag ist in Dresden erneut ein Zigarettenautomat gesprengt worden.

Vom Kippenautomat blieb nicht mehr viel übrig. © Roland Halkasch

Gegen 3.30 Uhr haben bisher unbekannte Täter einen Automaten an der Budapester Straße "komplett zerstört", wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Morgen erklärte.

Rund um den Trümmerhaufen fanden die Einsatzkräfte noch Bargeld und Kippenschachteln. Was nicht mehr dort lag, haben die Täter mutmaßlich mitgehen lassen.

Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.