Deutsche stechen Tunesier in Linie 12 nieder: Polizeiliches Extremismus-Abwehrzentrum ermittelt!

Von Eric Hofmann

Dresden - Schon wieder kam es in Dresden zu einer brutalen Messer-Attacke! Der Deutsche Philipp J. (26) soll am Dienstag auf einen Tunesier (35) mit einem Messer eingestochen haben, landete am Mittwoch in Untersuchungshaft, seinem Kumpel Tony S. (35) konnte keine direkte Tatbeteiligung vorgeworfen werden.



Der mutmaßliche Messerstecher Philipp J. (26) landete am Mittwoch in Untersuchungshaft. © Steffen Füssel Das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) ermittelt, denn beide Männer werden der rechtsextremen Szene zugerechnet.

16.30 Uhr eskalierte es in der Straßenbahnlinie 12. In Löbtau gerieten die beiden Männer mit ihrem Opfer in Streit, dann wurde der Tunesier niedergestochen. Er kam mit zwei drei Zentimeter langen Stichwunden im Hals und im rechten Oberarm ins Krankenhaus. Schockierte Zeugen riefen die Polizei.

Mutmaßliche Täter grölen bei Festnahme fremdenfeindliche Parolen

In der Linie 12 kam es zu einer Messerstecherei. (Symbolfoto) © xcitepress