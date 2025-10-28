Streit in Linie 12 eskaliert: Messerattacke in Dresdner Straßenbahn!

Dresden - Brutaler Angriff in einer Straßenbahn! Am späten Dienstagnachmittag ist ein 35-Jähriger in einer Tram in Löbtau mit einem Messer verletzt worden.

In einer Straßenbahn der Linie 12 ist es zu einer Messerattacke gekommen. (Archivfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Laut Dresdner Polizei wird gegen zwei Deutsche (26, 35) wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung ermittelt.

Die Männer sollen gegen 16.30 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 12 mit einem 35-jährigen Tunesier in Streit geraten sein. Offenbar eskalierte die Lage. Der Tunesier wurde anscheinend von einem der beiden mit einem Messer am Hals verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.

Zeugen alarmierten die Polizei. Die Beamten schnappten sich den 26-jährigen Tatverdächtigen auf der Wernerstraße. Sein 35-jähriger Komplize wurde im Bereich der Baluschekstraße festgenommen. Beide kamen in Gewahrsam.

Auch die mutmaßliche Tatwaffe wurde bereits gefunden.